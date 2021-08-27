15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» попал в больницу после столкновения со стеной в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 26 августа, на улице Учхоз в Сарапуле произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним мотоциклистом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 18:40 15-летний не имеющий прав водитель мотоцикла «ИЖ Планета» не справился с управлением и врезался в стену дома.

«В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, его 15-летний пассажир не пострадал. Стоит отметить, что оба несовершеннолетних передвигались на мотоцикле без использования мотошлемов», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что для управления мопедом или скутером необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», для управления мотоциклом – удостоверение категории «А». Водитель и его пассажир обязаны быть в застегнутых мотошлемах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Кадетство», «Белорусский вокзал» и «Реальные пацаны»: в каких еще фильмах и сериалах играли жители Удмуртии?

Дороги в частном секторе Ижевска начали щебенить