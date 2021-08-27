Дороги в частном секторе Ижевска начали щебенить

Фото: izh.ru

В столице Удмуртии началось щебенение улиц в частном секторе. Как сообщает пресс-служба городской администрации, перечень участков определяется на основе обращений граждан. В этом году на щебенение 26 участков дорог из городского бюджета выделили 26 миллионов рублей.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

«В Октябрьском и Ленинском районе подрядчик уже завершил работы. В остальных районах города щебенение улиц завершится до 15 сентября», - говорится в сообщении.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Пресс-служба ижевской администрации напоминает, что в этом году также планируется отсыпать щебень на дороги микрорайона Орловское. На данный момент начались торговые процедуры, завершается согласование с жителями участков из перечня. Кроме того, продолжат строить дороги в микрорайоне Люлли, где многодетные семьи получили земельные участки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Удмуртия готова к отопительному сезону на 82%

Как будут благоустраивать Ленинский район Ижевска