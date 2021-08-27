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Общество27 августа 2021 15:09

Видео: эфир ижевской радиостанции со дна городского пруда

Ведущий погрузился на глубину до 7 метров
Дмитрий Коренев
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Ведущий ижевской радиостанции «Адам» Павел Александров (104,5 ФМ, 12+) вышел в эфир со дна городского пруда. Он совершил погружение на семиметровую глубину.

«За более чем 20-летнюю историю радиостанция «Адам» вела эфир из разных точек города: Центральная площадь, кофейни и торговые центры. Нам по силам оказался даже эфир с высоты 3 000 метров, который мы провели 2 года назад. Дальше больше… и глубже! Мы провели прямой эфир с глубины 7 метров, это максимальная глубина ижевского пруда. Для нашей станции нет рамок и пределов», - рассказал программный директор радиостанции Денис Погодин.

За возможность провести уникальный эфир радиостанция выразила благодарность организации Иждайв и МЧС Удмуртской Республики.

Ведущий ижевского радио «Адам» вышел в эфир со дна пруда

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