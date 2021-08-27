На севере Удмуртии ночью ожидаются слабые заморозки на почве

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Из-за влияния гребня антициклона синоптики не ожидают осадков в Удмуртии до конца августа. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, ночами в северных районах республики возможны заморозки на почве.

«С распространением арктического воздуха температурный фон продолжит понижаться и ожидается ниже климатических норм. В ночные часы температура воздуха опустится до 2..7°С, в северных районах есть вероятность понижения до 0..+2°С, местами на почве прогнозируются слабые заморозки до 0..-1°С. В дневные часы воздух прогреется до 15..20°С», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 29 и 30 августа в республике местами возможен туман.

Продолжительная засуха по-прежнему является причиной высокой пожароопасности лесов и торфяников.

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