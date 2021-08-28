Жительница Удмуртии завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио

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Теннисистка из Воткинска Надежда Пушпашева завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее ждут еще командные соревнования среди женщин.

Спортсменка является мастером спорта международного класса по настольному теннису, чемпионкой России, двукратной чемпионкой Европы, а также призер чемпионатов Европы в личном и командном зачете.

Кстати, командные соревнования пройдут с 31 августа по 3 сентября.

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