Жители забили панику: в Удмуртии спасатели вызволили двух собак из погреба

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Жители села Завьялово вызвали спасателей, чтобы вызволить двух собак, которые упали в погреб. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба Удмуртии.

Погреб был заброшен, поэтому животных не сразу заметили, оказалось, они провели там всю ночь. Хозяева собак искали их, но попытки не увенчались успехов. А кто-то из жителей услышал лай и вызвал спасателей.

Животных вытащили и передали счастливым хозяевам.

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