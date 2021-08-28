Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Глава Удмуртии в Можгинском районе проверил готовность школ к учебному году

27 августа глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей поездки проверил готовность школ к учебному году в Можгинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Первой точкой стала школа в деревне Старый Березняк. В 2021 году там обновили входную группу, систему водоотведения, заменили ограждение и отремонтировали кабинеты. Также глава региона осмотрел отремонтированный спортивный зал.

Еще одной точкой осмотра стала Большеучинская средняя общеобразовательная школа. Александр Владимирович обсудил с преподавателями учебный год и готовность учреждения к 1 сентября.

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