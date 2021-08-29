7 женщин и 6 мужчин скончались в Удмуртии от коронавируса на утро 29 августа

Смертность от коронавируса в Удмуртии не уменьшается. Фото: pixabay.com

В Удмуртии зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 30 детей, а также 32 человека старше 65 лет. Об этом сообщает Оперштаб республики.

6 063 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, у 1 193 человек, болеющих короной, состояние средней степени тяжести, 269 – в тяжелом состоянии.

К сожалению, 13 человек скончались. Женщинам было 38, 45, 56, 68. 69, 71, 82 года. Мужчинам было 51, 62, 64, 66, 67, 74 года. Таким образом, в Удмуртии зафиксировано 1 555 летальных исходов от этого заболевания.

Всего на 29 августа в Удмуртии зарегистрировано 46 118 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 37 598 человек выздоровели.

331 083 человек всего вакцинировали. 19 346 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

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