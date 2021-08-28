Итоги недели в Ижевске: последствия разрушающего урагана, крематорий в Удмуртии и история семьи, где 7 лет назад пропала дочь

Фото: Амир Закиров

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске. Итак, коротко о главном:

- В этом учебном году горячие обеды в школах Ижевска будут получать 45 тысяч детей.

- Стало известно о еще двух фактах разрушения балконов во время грозы и шквалистого ветра вечером 22 августа. Ижевчане поделились фотографиями в социальных сетях.

- 1 сентября в Удмуртии с 10:00 по 22:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с проведением мероприятий по случаю Дня знаний. Запрет не касается предприятий общепита.

- В этом году в Ижевске родились маленькие Венеция и Соломон. Рассказываем, какие еще редкие имена дают ижевчане своим детям.

- Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре получат около 460 тысяч пенсионеров Удмуртии. А следующем году пенсию проиндексируют выше роста инфляции.

Далее с подробностями:

Крематорий в Удмуртии

Фото: pixabay.com

Вопрос о появлении крематория в Удмуртии поднимался не раз. Еще в 2015 году планировалось возобновить стройку, замороженную в 1990-е годы, однако ее остановили из-за протеста ижевчан. В марте 2021 года стало известно о новом строительстве в Завьяловском районе. Но неделю назад стало известно, что жители района добились отмены строительства крематория на этом участке.

Наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия» выяснили, не откажется ли инвестор от реализации проекта под давлением общественного резонанса.

Последствия разрушительного урагана

Фото: Архив КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования 4-летнего ребенка после обрушения части стены жилого дома в Ижевске.

7 лет в неведении

Фото: личный архив

Маша Маркова из Воткинска пропала семь лет назад. Что могло случиться с тихой девочкой-домоседкой, до сих пор загадка. Ее мама рассказала "Комсомолке", как семья живет сейчас и как верит, что Маша однажды вернется домой. Может быть, вы можете помочь в этом.