Итоги недели в Ижевске: последствия разрушающего урагана, крематорий в Удмуртии и история семьи, где 7 лет назад пропала дочь

Фото: Амир Закиров
Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске. Итак, коротко о главном:
- В этом учебном году горячие обеды в школах Ижевска будут получать 45 тысяч детей.
- Стало известно о еще двух фактах разрушения балконов во время грозы и шквалистого ветра вечером 22 августа. Ижевчане поделились фотографиями в социальных сетях.
- 1 сентября в Удмуртии с 10:00 по 22:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с проведением мероприятий по случаю Дня знаний. Запрет не касается предприятий общепита.
- В этом году в Ижевске родились маленькие Венеция и Соломон. Рассказываем, какие еще редкие имена дают ижевчане своим детям.
- Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре получат около 460 тысяч пенсионеров Удмуртии. А следующем году пенсию проиндексируют выше роста инфляции.
Далее с подробностями:
Крематорий в Удмуртии
Фото: pixabay.com
Вопрос о появлении крематория в Удмуртии поднимался не раз. Еще в 2015 году планировалось возобновить стройку, замороженную в 1990-е годы, однако ее остановили из-за протеста ижевчан. В марте 2021 года стало известно о новом строительстве в Завьяловском районе. Но неделю назад стало известно, что жители района добились отмены строительства крематория на этом участке.
Наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия» выяснили, не откажется ли инвестор от реализации проекта под давлением общественного резонанса.
Последствия разрушительного урагана
Фото: Архив КП
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования 4-летнего ребенка после обрушения части стены жилого дома в Ижевске.
7 лет в неведении
Фото: личный архив
Маша Маркова из Воткинска пропала семь лет назад. Что могло случиться с тихой девочкой-домоседкой, до сих пор загадка. Ее мама рассказала "Комсомолке", как семья живет сейчас и как верит, что Маша однажды вернется домой. Может быть, вы можете помочь в этом.