11-летний брейкдансер из Ижевска прошел в следующий тур программы «Новые танцы»

Никита Хайрулин - 11-летний брейкдансер из Ижевска. Скриншот с видео ТНТ

11-летний би-бой Никита Хайрулин из Ижевска принял участие в шоу «Новые танцы» (16+) на ТНТ и прошел в следующий тур.

Его первый выход сцену сопровождался возгласами Ивана Дорна: «Я знаю его!». Оказалось, что дети певца смотрят выступления Никиты и являются его фанатами.

«Боже, ты для меня… Малыш, я твой фанат!».

Во время выполнения Никитой одного из элементов танца, ведущие программы не сдержались и соскочили со своих мест.

«Это круто! Вау! Браво!», - сказал Мигель сразу же после выступления нашего би-боя. А певец Сергей Лазарев уверен, что теперь он и его 7-летний сын, увлекающийся брейкдансом, станет фанатом Никиты.

Реакция жюри на выступление Никиты. Скриншот с видео ТНТ

Соперником Никиты на батле стал 13-летний Али Хайрулин , который танцевал в стиле афро. В итоге победил юный ижевчанин. За него отдали свои голоса Иван Дорн и Мигель.

«Твои физические возможности меня просто поразили. Очень сложно выбрать, но я отдам свое предпочтение Малышу», - подчеркнул Мигель.

Никита хочет пройти в финал и выиграть его – пожелаем ему удачи!

Запись выступления можно посмотреть с 26.28 минуты.

Смотреть видеосюжет Никита Хайруллин из Ижевска в премьерном выпуске шоу «Новые танцы» на ТНТ

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