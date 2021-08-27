«Такого интеллектуального мужчины я никогда не видела»: ижевчанка развелась с украинцем и влюбилась в таксиста-поляка

Ирина и Адам. Фото предоставлено героиней

Расставшись с мужем, Ирина зарегистрировалась на популярном сайте знакомств. Именно там она списалась с поляком Адамом и на первой встрече влюбилась в него. История их знакомства и любви – в материале «Комсомолки».

Сначала внешне не понравился

Ирине 36 лет, по образованию она магистр журналистики, живет в Польше уже 8 лет. В эту страну женщина переехала со своим мужем.

«Но полтора года назад я окончательно поняла, что с этим человеком будущего нет. Мы расстались, и я осталась одна с ребенком», – вспоминает Ирина. По совету подруги она зарегистрировалась в «Тиндере» (популярный сайт знакомств, – прим. ред.), чтоб просто «походить на свидания и поднять свою самооценку».

Ирина переехала в Польшу вслед за своим первым мужем. Фото предоставлено героиней

Уже после первых дней использования приложения ей написали двое мужчин из ее городка. С одним из них – поляком Адамом – Ирина начала активно общаться.

«Он очень много писал. И каждый раз я думала, правильно ли я пишу, правильно ли выражаю свои мысли на польском, но с ним все равно было очень легко общаться. А вот внешне он мне не очень понравился – «ну такое». Симпатичный, приятный, но не более», – улыбается девушка.

Они переписывались почти неделю. Потом он пригласил Ирину «на пиво» – тогда было очень жарко, а она пару раз говорила ему, что в такую погоду любит пить этот холодный пенный напиток. Своего маленького сынишку Ирина оставила с подружкой и после работы пошла на первое свидание с Адамом. Увидев мужчину, девушка поразилась его улыбке – такой искренней и обезоруживающей. Никакого неловкого молчания, как это обычно бывает на первой встрече, у ребят не было. Они не могли наговориться.

«Такого интеллектуального мужчины я никогда не видела. Мне легко с ним общаться, мы с ним действительно на одной волне. Было видно, что он тоже под впечатлением от меня».

После этого они начали видеться ежедневно – их физически притягивало друг к другу.

«Все было супер. Мы называли себя сорокалетними подростками, и вели себя так же, как и в 17 лет», – смеется девушка.

Говорит о своих чувствах

Адам покорил девушку своей чувственностью.

«Это сильный взрослый мужчина, который не боится и не считает лишним показать свою любовь. В течение дня он обнимает и целует меня, говорит о своих чувствах, спрашивает о моих. С ним можно обсудить какие-то проблемные моменты отношений, свои переживания. Он слушает и слышит! И разговор не останется пустой болтовней: будут сделаны выводы и приняты меры. После семи лет в браке с прежним мужем – это удивительное открытие».

Кстати, родные ребят положительно отнеслись к их отношениям. Для них главное, чтобы их детям было хорошо, а национальность вообще не важна.

Адам слушает и слышит Ирину. Фото предоставлено героиней

Без ссор не обходится

Сейчас Ирина со своим 4-летним сыном и Адамом живут в маленьком городке под Варшавой Ожарув Мазовецки в квартире Адама. Она работает продавцом в магазине игрушек и канцелярии. Он – таксист.

Ирина с грустью говорит, что в будни они с Адамом почти не видятся. Он работает вечерами и ночами. Получается, когда она приходит с работы – он уходит. А вот на выходные они всегда стараются куда-то выехать вместе: веревочный городок, парк развлечений, лес, бассейн, ищут новые игровые площадки или участвуют в местных праздниках.

«Варшава от нас в 10 минутах езды на машине, так что развлечений хватает. Особенно летом, когда детей здесь развлекают всеми возможными способами».

Разговаривают на польском языке – Ирина его отлично знает. Проблем в быту нет – оба взрослые люди и заранее знали, что и как будет. К тому же с рождением сына она стала намного спокойнее относиться к бардаку в доме.

«Адам просто талантище по наведению беспорядка в квартире. Его мама даже переживала, что меня это может оттолкнуть. Но я знала, на что шла, – смеется Ирина. – В нашем возрасте уже понимаешь, что раздражает максимально, а на что можно закрыть глаза. И потом – Адам никогда не оставит носки где-то в квартире – вся грязная одежда всегда находит свое место в корзине».

Сначала Адам внешне не понравился Ирине. Фото предоставлено героиней

Мужчина не готовит. Яичница, макароны и бутерброды – вот то, что он может сделать сам. Зато помыть посуду или пропылесосить для него не проблема. И если попросить, то он всегда спокойно это сделает или извинится, что не может сейчас по какой-то причине.

«И что самое главное – он никогда не будет упрекать, если в холодильнике нет первого, второго и компота. Если я не приготовила, значит, не смогла. Он всегда себе что-то найдет. Я реально могу готовить раз или два в неделю, а супы вообще раз в месяц».

Без мелких ссор не обходится. Виновато прошлое Адама. Вернее, его бывшая жена, которая, по мнению Ирины, слишком много от него требует, а он со всем соглашается.

«А я остаюсь в стороне… Мне это неприятно, конечно, я психую. А еще он совершенно не знает русский язык, поэтому частенько происходят забавные ситуации».

«Супные» поляки

Завтрак в Польше не особо отличается от нашего. Кто-то пьет кофе с булкой, кто-то ест бутерброды, кто-то вообще предпочитает не завтракать. Какое польское блюдо больше всего нравится, Ирина сказать не может.

Ирина. Фото предоставлено героиней

«У них очень много разных копченостей, колбас. Вообще, считается, что поляки очень «супные». Но мне кажется, у русских не меньше внимания уделяется супам. Только они совсем разные».

Например, в Польше очень популярен суп на ржаной закваске – журек. Туда добавляют, в зависимости от района страны, копченое сало, мясо, картошку или картофельное пюре, вареные яйца, сушеные или маринованные грибы и особую ароматную свиную колбасу под названием «белая колбаса». Такой суп традиционно готовят на Пасху, а на Рождество делают вегетарианскую версию.

В Польше приучают детей обниматься

У Адама есть дети от прежнего брака, но к маленькому сыну Ирины он относится хорошо. Забирает его из сада, когда женщина на работе, объясняет ему, если тот что-то спросит, играет.

«Он часто приводит своих детей к нам на ночь. Мой сынишка очень любит их».

Ирина рассказывает, что в польском детском саду большое внимание уделяют эмоциональному воспитанию малышей.

«Дети, которые приезжают сюда уже после наших садов, менее открыты. Конечно, делаем скидку на индивидуальность ребенка, но в целом это именно так. Здесь деток с яслей приучают обниматься. Если плачет, его обязательно обнимут, поцелуют. Им не отказывают в этом. Их поощряют обнимать друг друга, если товарищу грустно или больно; если нужно поздравить. По-моему, это здорово», – рассказывает Ирина.

Школьное образование тоже отличается. В Польше детям дают больше свободы, меньше – домашних заданий. Здесь поощряют именно детское творчество, там не как у нас «родители ночью делают».

Польша – это чисто, вежливо и все в порядке

Ирина из Ижевска уже 8 лет живет в Польше. Фото: pexels.com

В России и в Ижевске Адам не был. А Ирина каждый раз, гуляя по улицам своего польского городка, радуется, что переехала в эту страну. Говорит, там совершенно другие условия жизни. Порядок, чистота на улицах. Вежливые, культурные и спокойные люди – конечно, есть хамы или алкоголики, но их в разы меньше.

«Мы несколько раз ездили в Калининград. И вот парадокс: со стороны России вроде та же трава, та же трасса в хорошем состоянии, но видно, что ты уже не в Польше. Здесь, когда заходишь в магазин, в аптеку, в банк, здороваешься со всеми, когда выходишь – прощаешься. Кто-то ответит, кто-то нет, но так принято. Это хороший тон. Нам до такого уровня очень далеко», – говорит Ирина.

Поляки скупые

Бывший муж Ирины – украинец. И она долгое время жила на Украине. По ее ощущениям, мужчины этой национальности отличаются привитым с детства чувством превосходства и неприкасаемости мужчины перед женщиной.

«На работе он устает, поэтому дома только отдыхает, а женщина на то и женщина, может все: и работать, и детей растить, и порядок в доме поддерживать, а все эти штучки о выгорании, депрессии и усталости – чушь редкая и байки психолога, чтоб денег на впечатлительных женщинах заработать. Показать чувства, заплакать – это слабость. Понимаю, что утрирую, но для большинства знакомых это свойственно в той или иной степени».

Но в этом есть и плюсы, считает Ирина. Наши женщины с детства убеждены, что именно мужчина обязан обеспечивать семью, свою женщину, платить на свиданиях, по любому поводу дарить цветы.

«Такого интеллектуального мужчины я никогда не видела», - говорит Ирина. Фото предоставлено героиней

У поляков по-другому. Например, польские мужчины более вовлечены в воспитание детей. В больнице на приеме одинаково увидишь с детьми и пап, и мам. В выходные, как правило, на площадках, прогулках с детьми папы, а мамы отдыхают. Поляки более свободны в проявлении чувств.

«Но, в сравнении с нашими, они более скупые. Не знаю, как на свиданиях себя ведут, – мое первое с поляком свидание закончилось серьезными отношениями, но мой именно скуп. Причем для себя тоже. Но это касается мелочей, подарки он выбирает дорогие. Так, на последний день рождения он подарил мне полет на воздушном шаре».

Как покорить поляка?

По мнению Ирины, она понравилась Адаму благодаря своей эмоциональности, нежности и теплоте. Оказалось, что до этого ему встречались более «холодные» женщины, нацеленные на карьеру или финансовую сторону мужчины, которые хотели брать, но не готовы были отдавать.

«Я первая у него «русская». До этого знал многих наших, общались в общих компаниях, но отношений ни с кем не было. Но он, как интеллигентный человек, понимает, что национальность не характеризует человека как личность. Поэтому никаких проблем из-за разных культур не было и нет. Скорее, интерес и забавные ситуации», – подытоживает Ирина.

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