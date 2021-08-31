Зарезавшего родного брата ножом жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение

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Суд в Ижевске признал достаточными доказательства виновности 28-летнего жителя города в совершении убийства. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, он зарезал старшего брата ножом.

«Как установлено следствием и судом, 23 января 2021 года около 9 часов по месту жительства в квартире на ул. Холмогорова в Ижевске между 28-летним и 36-летним братьями произошла ссора, в ходе которой младший брат несколько раз ударил старшего брата ножом», - говорится в сообщении.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

С учетом материалов дела, в том числе заключения судебно-психиатрической экспертизы, суд назначил младшему брату принудительные меры медицинского характера.

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