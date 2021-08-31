Грузовик сбил 12-летнего мальчика на велосипеде в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 30 августа, напротив дома № 36А по улице Автозаводская в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим 12-летним велосипедистом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 17:50 34-летний водитель грузовика «MAN» сбил мальчика, который пересекал дорогу по «зебре» на велосипеде, не спешившись.

«В результате ДТП ребенок получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что до 14 лет ребенку запрещено двигаться по проезжей части на велосипеде, но главное – при движении по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться, убедиться в безопасности и только потом переходить дорогу. Ведомство просит родителей убедиться в том, что ребенок знает правила дорожного движения, прежде чем разрешать ему садиться за руль велосипеда.

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