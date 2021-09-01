Шахматистов из Ижевска наградили за победу во Всероссийской олимпиаде

Фото: Анастасия Михайлова

Для школьников из 25-го лицея День знаний запомнится не только торжественной линейкой. Сегодня, 1-го сентября, лицеисты получили грамоты, медали и кубки за победу во Всероссийской олимпиаде по шахматам. Как прошло награждение и почему лицей уже не в первый раз благодарят за вклад в развитие шахмат Удмуртии?

Просторный коридор, новый шахматный инвентарь, стена с кубками и фотографиями великих шахматистов… Здесь уже шестой год занимаются школьники 25-го лицея шахматами. На стене мозаичное панно, на котором изображены фигуры. И на фоне этой картины детям вручают кубки и медали.

Олимпиада проходила в онлайн-формате. Фото: Анастасия Михайлова

Команда из пяти человек заняла первое место во Всероссийской олимпиаде по шахматам. Лицеисты должны были решить 90 задач за час! И они это сделали лучше, чем команды ещё из 84 регионов страны.

«Спасибо, что вы принимаете участие в шахматных турнирах, любите шахматы и олимпиады. Самое главное — вам нравится этим заниматься. Продолжайте, шахматы — это дорога в светлое будущее», — отмечает главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Суворова.

Панно на стене — подарок школе от родителей Фото: Анастасия Михайлова

Команда победителей состоит из пяти человек с 3-го по 8-ой классы. Медали и дипломы получили Анастасия Корепанова, Никита Калинин, Аделина Багаутдинова, Роман Бельтюков и Артем Максимов.

«Я родитель троих детей и рада, что шахматы появились в их жизни. У детей есть интерес и стимул дальше развиваться. Особенно когда участвуют в турнирах и когда побеждают», — говорит мама, чьи дети учатся в школе и занимаются шахматами.

Помимо детей, грамоты и благодарственные письма получили директор лицея и преподаватели. Фото: Анастасия Михайлова

Как рассказывает директор лицея Елена Вечтомова, шахматы как урок дополнительного образования появился ещё шесть лет назад. Тогда его вели только у среднего звена. А сейчас уроки за доской с фигурами проходят у всех, начиная с первого класса. Раз в год даже проводят свои школьные турниры между детьми, родителями.

Помимо награждения победителей, директор получила благодарственное письмо за лучшую организацию шахматных уроков и третье место как лучшая городская школа. Александр Новоселов, руководитель спортивной школы, также вручил благодарственные письма за вклад в развитие шахмат преподавателям.

Победу дети отпраздновали сеансом одновременной игры. Фото: Анастасия Михайлова

Максим Озолин, директор шахматной школы им. Ощепкова, заслуженный тренер Удмуртии и мастер спорта Российской Федерации, поясняет, что для побед и мотивации учеников нужна соответствующая обстановка. Не просто кабинет с партами и тренер, а также весь необходимый инвентарь. В 25-ом лицее для занятий выделили не просто комнату с партами, а сделали полноценное шахматное пространство, где интересно находиться детям.