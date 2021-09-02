За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 2 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 37 детей до 14 лет и 52 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

265 человек выздоровели, их выписали.

6 096 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 225 - в состоянии средней степени тяжести, 247 – в тяжелом состоянии.

Всего на 2 сентября в Удмуртии зарегистрирован 47 027 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 38 407 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 612 смертей.

Вакцинировано 333 973 жителя Удмуртии. Из них 296 186 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 24 395 человек.

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