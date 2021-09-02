Ревакцинация жителей против коронавируса стартовала в Удмуртии 1 сентября

Жители Удмуртии ждали ревакцинацию от ковида с августа
Фото: Амир Закиров
Долгожданная ревакцинация против коронавируса началась в Удмуртии с 1 сентября, об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.
«В республике началась ревакцинация для всех жителей. Напомню, повторную прививку от ковида до этого делали только людям старшего возраста и медицинским работникам. Ее поставили более 200 человек», – написал глава региона.
Проводить ревакцинацию следует не ранее, чем через полгода после первичной вакцинации. Записаться на прививку можно точно так же через портал Госуслуг либо в своей поликлинике. Для повторного введения подходит любая из отечественных вакцин, сейчас их в Удмуртии три: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».
После ревакцинации в личном кабинете на портале появится новый сертификат.
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