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Здоровье2 сентября 2021 7:31

Ревакцинация жителей против коронавируса стартовала в Удмуртии 1 сентября

Повторную прививку можно делать не ранее, чем через шесть месяцев после первой
Екатерина АРДАШЕВА
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Жители Удмуртии ждали ревакцинацию от ковида с августа

Жители Удмуртии ждали ревакцинацию от ковида с августа

Фото: Амир Закиров

Долгожданная ревакцинация против коронавируса началась в Удмуртии с 1 сентября, об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

«В республике началась ревакцинация для всех жителей. Напомню, повторную прививку от ковида до этого делали только людям старшего возраста и медицинским работникам. Ее поставили более 200 человек», – написал глава региона.

Проводить ревакцинацию следует не ранее, чем через полгода после первичной вакцинации. Записаться на прививку можно точно так же через портал Госуслуг либо в своей поликлинике. Для повторного введения подходит любая из отечественных вакцин, сейчас их в Удмуртии три: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

После ревакцинации в личном кабинете на портале появится новый сертификат.

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