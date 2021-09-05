225 человек заразились коронавирусом за последние сутки

В числе заболевших 47 детей и 38 пожилых Фото: Архив «КП» в Ижевске

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 5 сентября в Удмуртии выявлено 225 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 47 детей до 14 лет и 38 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

278 человек выздоровели, их выписали.

5 981 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 231 - в состоянии средней степени тяжести, 232 – в тяжелом состоянии.

Всего на 5 сентября в Удмуртии зарегистрирован 47 707 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 39 176 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 647 смертей.

Вакцинировано 336 712 жителей Удмуртии. Из них 299 709 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 26 735 человек.

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