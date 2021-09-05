Где в Ижевске открыли бюст Александра Невского?

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В субботу, 4 сентября на территории Александро-Невского собора Ижевска состоялась церемония открытия бюста благоверного князя Александра Невского. В этом году празднуется его 800-летие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Памятник занял место внутри белой ротонды. В честь этого события звучал колокольный звон и тропарь в исполнении Ижевского муниципального камерного хора им. П.И. Чайковского. А также Митрополит Викторин провел обряд освящения нового памятника.

Кстати, территория перед собором теперь будет называться площадью Александра Невского. А в Дни памяти князя (12 сентября и 6 декабря) здесь будут проводиться торжественный крестный ход и молебен.

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