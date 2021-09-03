Сталин, крокодил и самолет у Дворца пионеров: 7 исчезнувших памятников с улиц Ижевска

Собрали памятники, которые остались только на фото и в памяти ижевчан

В Ижевске много интересных памятников и арт-объектов. «Комсомолка» делала подборку с ними в двух частях: посмотреть на Эйфелеву башню, электрика и других можно здесь, удивиться большому брату Ижика и веселому сантехнику здесь. Но есть и те скульптуры, которые исчезли с улиц города. В нашем материале мы расскажем о них.

Кстати! В 2013 году мы уже отправлялись в прошлое и выясняли, какие памятники Ижевска не сохранились. Среди них триумфальная арка Красные ворота и скульптура Мать с книгой.

Памятник Азину

Дивизия Азина вошла в Ижевск в 1918 году

Памятник стоял на площади перед железнодорожным вокзалом, как раз с той стороны, откуда в ноябре 1918 года большевики начали штурм Ижевска. Монумент установили в 1967 году, а уже в 2000-ых он постепенно начал разрушаться, а потом и буквально сыпаться на части. Кроме этого, в 2005 году началась реконструкция площади, а памятник никак не вписывался в новую концепцию, поэтому его было решено убрать.

Памятник Сталину

Памятник Сталину не сохранился. Фото: iz-article.ru/

Он стоял в конце главной аллеи парка Кирова, около парашютной вышки. Точная дата установки памятника, впрочем, как и информации о том, когда он исчез из парка, неизвестна. В некоторых источниках сухо сообщается лишь о том, что снесен он был после 1956 года в эпоху борьбы с культом личности.

Бюст Ленина

Сейчас памятник Ленину находится около Национальной библиотеки. Фото: iz-article.ru

Это был первый памятник, появившийся в Ижевске в годы Советской власти. Его установили в 1926 году на площадке лестницы, которая вела от улицы Советской в сторону Заводской плотины. Лестница была деревянной и со временем обветшала. В 1946 году деревянную конструкцию заменили на металлическую, и во время ремонтных работ бюст исчез.

Скульптура путешественника

Скульптура находилась около турагентства в центре города. Фото: /vk.com/atele_metallov_debugrua

В 2013 году около турагенства на улице Лихвинцева появилась метровая скульптура туриста, которую по неизвестным причинам полюбили вандалы. Сначала они отпилили у путешественника ноги, а в ночь на 20 апреля 2014 года турист и вовсе исчез. Навсегда.

Самолет у Дворца пионеров

Самолет со временем превратился в общественный туалет. Фото: /vk.com/kak_zhil_izhevsk

Около Дворца пионеров в 80-ые годы появился отслуживший свое самолет АН-12, в салоне которого планировалось поместить молодежное кафе и видеосалон. Вот только планы так и не были реализованы, а сам самолет постепенно превратился в общественный туалет. В конце концов, было принято решение распилить конструкцию и сдать в металлолом. Самолет исчез с радаров Ижевска.

Самолет у аэропорта

Самолет стоял около аэропорта. Фото: Елена Ворончихина

Еще один отправленный в запас самолет, на этот раз Ту-134А, был установлен у заправки неподалеку от ижевского аэропорта. Пусть он и не был памятником в прямом смысле этого слова, но культовым объектом своего времени являлся без всяких сомнений. А сколько фотографий было сделано горожанами и гостями Удмуртии на его фоне!

Стоявший в Ижевске Ту–134А с бортовым номером СССР-65002 был изготовлен на заводе в Риге в декабре 1975 года. 22 июня 2007 года его установили в Ижевске, а списали лишь полтора года спустя. 16 июля 2014 разобрали и увезли.

Крокодил на улице Максима Горького

Раньше крокодил находился на улице Максима Горького. Фото: Сергей Загуменнов

Зеленого красавца, который быстро завоевал любовь жителей района, можно было увидеть у рестопаба «Устинов» на улице Максима Горького. В апреле 2021 года рестопаб закрылся, вместе с ним канул в лету и крокодил. Все, что от него осталось, – это множество фотографий в семейных архивах и соцсетях.

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