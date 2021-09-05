Кто «заминировал» торговый центр в Ижевске?

В ходе проверки взрывного устройства в торговом центре не обнаружили
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Ижевчанина осудят за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел 8 июня этого года.
Молодой человек работал администратором группы в социальной сети. В этот день он решил увеличить число подписчиков группы и позвонил в полицию чтобы сообщить о якобы готовящемся взрыве в здании торгового центра «Матрица» в Ленинском районе Ижевска.
Помимо этого, заведомо ложную информацию он опубликовал в социальной сети.
В ходе проверки взрывного устройства в торговом центре не обнаружили.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Ижевска.
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