Кто «заминировал» торговый центр в Ижевске?

В ходе проверки взрывного устройства в торговом центре не обнаружили Фото: Архив «КП» в Ижевске

Ижевчанина осудят за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел 8 июня этого года.

Молодой человек работал администратором группы в социальной сети. В этот день он решил увеличить число подписчиков группы и позвонил в полицию чтобы сообщить о якобы готовящемся взрыве в здании торгового центра «Матрица» в Ленинском районе Ижевска.

Помимо этого, заведомо ложную информацию он опубликовал в социальной сети.

В ходе проверки взрывного устройства в торговом центре не обнаружили.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Ижевска.

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