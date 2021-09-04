Более миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка в Удмуртии

Фото: архив КП

56-летняя жительница Глазова обратилась в полицию с сообщением о краже у нее денежных средств. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил перевести деньги на безопасные счета, чтобы предотвратить «незаконную транзакцию».

«Следуя указаниям звонившего, пенсионерка перевела денежные средства на 72 номера телефонов. В общей сложности у потерпевшей путем обмана было похищено более 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Устанавливаются личности преступников.

Ведомство в очередной раз напоминает жителям региона, что ни в коем случае не стоит переводить деньги незнакомцам или называть им данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сталин, крокодил и самолет у Дворца пионеров: 7 исчезнувших памятников с улиц Ижевска

Водитель «пятерки» скончался после столкновения с грузовиком в Удмуртии