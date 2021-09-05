Карта распространения коронавируса на 5 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 5 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 225 человек. 11 человек скончались, 2311 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 22 725
Алнашский район – 759
Балезинский район – 857
Вавожский район – 444
Воткинский район – 565
Глазовский район – 446
Граховский район – 328
Дебесский район – 349
Игринский район – 1 170
Камбарский район – 470
Каракулинский район – 276
Кезский район – 483
Кизнерский район – 464
Киясовский район – 368
Красногорский район – 512
Малопургинский район – 590
Можгинский район – 546
Сарапульский район – 548
Селтинский район – 384
Сюмсинский район – 540
Увинский район – 1 624
Шарканский район – 774
Юкаменский район – 426
Якшур-Бодьинский район – 621
Ярский район – 351
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