Карта распространения коронавируса на 5 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 5 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 225 человек. 11 человек скончались, 2311 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 22 725

Алнашский район – 759

Балезинский район – 857

Вавожский район – 444

Воткинский район – 565

Глазовский район – 446

Граховский район – 328

Дебесский район – 349

Игринский район – 1 170

Камбарский район – 470

Каракулинский район – 276

Кезский район – 483

Кизнерский район – 464

Киясовский район – 368

Красногорский район – 512

Малопургинский район – 590

Можгинский район – 546

Сарапульский район – 548

Селтинский район – 384

Сюмсинский район – 540

Увинский район – 1 624

Шарканский район – 774

Юкаменский район – 426

Якшур-Бодьинский район – 621

Ярский район – 351

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов о вакцинации крупных производств: «Динамика хорошая»