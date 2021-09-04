Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Динамика вакцинации хорошая»

Фото: Ильяс Бекмансуров

3 сентября в культурном центре «Россия» в Глазове глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с представителями городских промышленных предприятий. В ходе встречи он выделил главные направления, с которыми власти республики планируют взаимодействовать в ближайшее время. По его мнению, первым важным аспектом является вакцинация сотрудников крупных предприятий.

«Мы немного отстаем от тех показателей, которые должны быть, но тем не менее, динамика вакцинации хорошая», – рассказал глава региона. – Сейчас в регионе есть достаточное количество всех вакцин. Если возникают вопросы, сомнения, особенно у руководителей предприятий, то мы готовы еще раз об этом поговорить, еще раз провести ликбез по вопросу вакцинации».

Также глава республики сообщил о ситуации в сфере догазификации - и о необходимости подать заявку.

«До конца 2022 года возможность догазификации в регионе получат около 107 тысяч домохозяйств. Речь идет о хозяйствах, которые находятся в собственности. Мы сейчас прорабатываем меры поддержки для отдельных категорий граждан – их будет 11. Но, повторю, догазификация возможна тогда, когда вы сделаете заявку», – рассказал он.

Сообщил он и об изменениях в сфере капитального ремонта школ в Удмуртии.

«За последние три года мы немало сделали в этом направлении. Например, дополнительно было выделено 3 млрд руб на соцобъекты региона: детские сады, школы. И частично проведен их ремонт, - подытожил Бречалов. – Задача на 2022 год – сделать капитальный ремонт еще на нескольких таких объектах. Одна из таких школ уже вошла в эксплуатацию в этом году – школа №2 в поселке Игра, на которую было выделено около 80 млн рублей».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мальтезе и корги: ТОП-5 дорогих щенков Ижевска

ТВЭЛ открыл мультимедийную выставку в Глазове