Погода в Ижевске 6 сентября: малооблачно и небольшой дождь

Дожди и до +12 днем Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На улице уже совсем не лето и не жара. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка»

По данным удмуртского гидрометцентра, днем 6 сентября в Ижевске ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше +12°С днем. Ветер юго-западный, до 9 м/с.

Кстати, луна стареющая, 1%. Полнолуние ожидается через 15 дней, 21 сентября. Долгота дня составляет 13 часов 30 минут.

Желаем вам отличного дня!

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