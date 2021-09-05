Гороскоп на 6 сентября для ижевчан: эмоциональные качели у Рыб и творческий день у Скорпионов

Что ждет ижевчан в начале новой рабочей недели? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня любые мелочи могут вызывать у вас раздражение. Старайтесь избегать конфликтов с близкими вам людьми.

ТЕЛЕЦ

Сегодня звезды на стороне Тельцов! Продуктивный понедельник завершится уютными посиделками в кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня будут погружены в домашние заботы. Мысли о доме не покинут и на работе. Сегодня лучше остаться дома и посвятить день уборке.

РАК

Как говорится, понедельник день тяжелый. Сегодня вас постигнут мелкие неудачи, но они будут совсем незначительны, поэтому не стоит отчаиваться заранее.

ЛЕВ

6 сентября для Львов станет большой возможностью увеличить свой доход. Главное, не поддаваться панике и с уверенностью двигаться вперед.

ДЕВА

Понедельник для Дев пройдет на нейтрали. Стоит максимально воспользоваться днем для того, чтобы разрулить все накопившиеся дела и идти вперед, на встречу новому и неизведанному.

ВЕСЫ

С самого утра Весы будут находиться в созерцательном настроении. При полном понимании, что делать для успеха будет конкурировать с нежеланием делать что-либо. Тут все зависит от вас, сможете ли вы себя перебороть.

СКОРПИОН

Звезд советуют Скорпионам посвятить день творчеству и вложить душу в какой-то новый и интересный проект.

СТРЕЛЕЦ

В голову Стрельца придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. Идеальный день для того, чтобы наконец-то прислушаться к себе.

КОЗЕРОГ

День для Козерога обещает пройти насыщенно и интересно. Ваша интуиция будет сегодня верным спутником и подскажет куда и когда стоит повернуть.

ВОДОЛЕЙ

Присмотритесь к своему поведению. Водолей весь день не будет замечать того, что сильно обижает окружающих своими колкими замечаниями. Постарайтесь выдохнуть и присмотреться к себе.

РЫБЫ

Важные дела, запланированные на завтра, Рыбам тоже лучше отложить. Эмоциональные качели не дадут покоя до позднего вечера.

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