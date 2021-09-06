Что стало причиной подтопления набережной в новом микрорайоне Ижевска

Фото: Игорь Сальников

В столице Удмуртии Из-за затяжных дождей в Ижевске поднялся уровень воды в реке Подборенка. Это привело к подтоплению набережной в новом микрорайоне на ул. 50 лет ВЛКСМ. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Игорь Сальников.

«Обследование водоёма показало, что труба была забита обломками деревьев, которые натаскали туда трудолюбивые бобры», - написал он.

Коммунальные службы провели мероприятия по расчистке входного и выпускного оголовков гидротехнического сооружения под дорогой. В настоящее время ток воды восстановлен.

«При проведении операции ни один бобёр не пострадал)», - подчеркнул Игорь Сальников.

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