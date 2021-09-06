Как я провел лето: жители Удмуртии ловят летние воспоминания в новой игре

Фото: Теле2

Tele2 запустила игру в мобильном приложении «Мой Tele2» в стиле советского ретро. Игрокам «Телетроники» (6+) предлагают управлять героем-учеником: ему нужно поймать в школьную тетрадь как можно больше предметов, напоминающих о летнем отдыхе. Заработанные баллы участники могут обменять на призы – от подписки на MyBook¹ до зачисления на счет абонента 500 рублей.

Чтобы сыграть в «Телетронику», пользователям мобильного приложения «Мой Tele2» нужно перейти в сторис на вкладку «Играйте и выигрывайте». Это первый подобный опыт запуска игровой механики в таком разделе. Стилистика напоминает популярную в 1980-е годы электронную портативную игру. В версии Tele2² сюжет игры посвящен началу учебного года и воспоминаниям о каникулах – ученик сидит за партой и пишет сочинение на тему «Как я провел лето». Чтобы успешно справиться с заданием, герой должен ловить в тетрадь летние образы (например, удочку и велосипед), которые летят к нему с четырех сторон.

За каждый пойманное «воспоминание» пользователь получает балл; есть право на два промаха, после третьего – проигрыш. Скорость падения объектов постепенно повышается, и в зависимости от набранных очков можно выиграть приз. За 20 баллов игрок получает подписку на MyBook, за 40 – печать фотографии на гибком магните в «Мультифото», за 60 – обучающий курс по созданию презентаций от Яндекс.Практикума, а за 80 – 500 рублей на счет.

Креативный план, сюжет игры и техническую часть в Tele2 готовили вместе с командой InAppStory³. Сыграть в «Телетронику» могут пользователи последней версии приложения «Мой Tele2», которая доступна в Google Play³ и App Store³.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Мы всегда следуем интересам абонентов Tele2 и действуем по «Другим правилам», поэтому в нашем мобильном приложении можно не только решить многие вопросы по услугам связи, но и отдохнуть, поставить дела на паузу. Геймификация помогает даже взрослому человеку на короткое время стать ребенком и почувствовать азарт игры. Создавая «Телетронику», мы стремились подарить нашим клиентам несколько позитивных минут, чтобы они могли с хорошим настроением встретить новый учебный и деловой год».

¹MайБук

²Tele2

³ИнАпСтори, Гугл Плей, Ап Стор