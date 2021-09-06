Почетную грамоту Удмуртии получила директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова

Медиагруппе «Центр» исполнилось 15 лет Фото: Эдуард КАРИПОВ

На днях медиагруппа «Центр» отметила 15-летний юбилей со дня создания компании. На торжественной церемонии в честь этого события глава республики Александр Бречалов вручил Почетную грамоту Удмуртии основателю и бессменному руководителю медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой.

Отметим, что это одна из главных наград в регионе, ее присуждают за заслуги в самых разных отраслях деятельности. Александр Бречалов отметил профессионализм коллектива медиахолдинга, который является конструктивным партнером, «не причесанным» под власть.

«Яркие, классные, неформатные! Всегда готовы поспорить, может быть, и подерзить. И это здорово, на самом деле, потому что выстроенное под власть СМИ нам точно не нужно. Иначе – грустно, засыпаешь и забываешь о проблемах», – сказал глава республики.

Отметил глава Удмуртии не только высшее руководство компании. Благодарственные письма из рук Александра Бречалова получили главный редактор медиагруппы Вероника Суворова, начальник отдела рекламы Станислав Пискунов, ведущий дизайнер Александра Трапицына, специалист агентства бизнес-решений Алевтина Васильева и звукорежиссер Алексей Анкудинов.

Медиагруппа «Центр» – это возможности семи ведущих СМИ Удмуртии:

- портал IZHLIFE (18+);

- сайт izh.kp.ru (18+);

- издание «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+);

- газета «ЯСНО!» (16+);

- радиостанции «Адам» (104,5 ФМ, 12+), «Комсомольская правда» – Ижевск» (107,6 ФМ, 16+), «НАШЕ Радио в Ижевске» (103,8 ФМ, 12+);

а также: федерального Агентства бизнес-решений, образовательного проекта «ЯШкола» и видеопродакшн полного цикла.

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