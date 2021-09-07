Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Карла Либхнехта в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Сегодня, 7 сентября, около 20 часов 30 минут, около остановки общественного транспорта "Мир Фарфора", напротив дома 11 по ул. К. Либкнехта, столкнулись автомобиль "Лада Гранта» и мотоцикл "Ямаха".

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла "Ямаха" (девушки 1993 и 1998 года рождения) получили травмы различной степени тяжести.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют дорожное движение, а также выясняют причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия.

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