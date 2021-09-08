Трехмесячный ребенок попал в больницу после наезда «Приоры» на коляску на пешеходном переходе в Ижевске

Водитель был обязан уступить дорогу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 7 сентября, на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Цветочной в столице Удмуртии произошло ДТП с пострадавшим трехмесячным малышом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 17:00 «Лада Приора» с 26-летним водителем за рулем наехала на детскую коляску в сопровождении 41-летней женщины.

«В результате ДТП ребенок получил травмы, доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на «зебру» для перехода.

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