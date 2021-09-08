Последние новости Ижевска на утро 8 сентября 2021 года: когда включат отопление и как назовут новый бассейн на Советской

Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 8 сентября. Сегодня днем ожидается температура до +13°С и небольшие дожди. Желаем всем удачного дня и представляем последние новости на утро 8 сентября одной строкой:
Застройщиков в Ижевске будут наказывать за вынос грязи на дороги
За пьяное убийство и попытку изнасилования будут судить жителя Ижевска
Житель Ижевска случайно убил товарища из-за бутылки водки
В районе перекрестка Щорса-Северный в Ижевске нельзя будет проехать до 10 сентября
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Карла Либхнехта в Ижевске
Почти на 40% увеличилось количество бюджетных мест на IT-специальности в Удмуртии за три года
Более полумиллиона рублей ущерба нанес лесничеству в Удмуртии «черный лесоруб»
Водитель «девятки» сбил 74-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Ижевске
Дополнительную парковку обустроят в Ижевске у зоопарка и парка Кирова
Прокуратура проверит, соблюдаются ли в Удмуртии права студентов при заселении в общежитие
А теперь к подробным новостям:
КОГДА В ИЖЕВСКЕ ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ И СТАНЕТ ЛИ ОНО ДОРОЖЕ
Фото: Диля Ахмадишина
Мы знаем ответы на вопросы, которые волнуют практически каждого горожанина
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ БАССЕЙН НА СОВЕТСКОЙ ПОЛУЧИЛ ИМЯ
Фото: Ярослав Семенов
Как назвали легендарный ижевский долгострой - читайте здесь.
В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ ШТРАФЫ ЗА ПОКУПКУ АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ
Фото: архив КП
Как предлагает наказывать безответственных взрослых Госсовет Удмуртии - читайте здесь.
5 РЕЦЕПТОВ ИЗ ДАРОВ ОСЕНИ ОТ ИЖЕВЧАН
Фото: ижевчанки Елена Кулишова и Светлана Зубкова
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