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Происшествия9 сентября 2021 6:58

Житель Удмуртии дал взятку сотруднику полиции в размере 50 000 рублей

Оперуполномоченный отказался брать деньги
Мария Яковенко
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Уголовное дело будет рассматриваться в суде

Уголовное дело будет рассматриваться в суде

Фото: Архив КП

12 августа житель поселка Кез в служебном автомобиле дал взятку оперуполномоченному МО МВД России «Кезский» в размере 50 000 рублей, чтобы избежать уголовного наказания за незаконную рубку древесины. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской республики.

Сотрудник отказался от денег. Уголовное дело будет рассматривать Кезский районный суд.

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