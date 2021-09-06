Сантехник с топором и убийство косметолога: 5 самых резонансных уголовных дел Удмуртии

Сантехник с топором, ледовое побоище и другие криминальные дела Фото: Архив «КП» в Ижевске

Громкие преступления время от времени происходят во всех регионах России. «Комсомолка» вспомнила о самых резонансных убийствах, которые потрясли жителей Удмуртии.

САНТЕХНИК С ТОПОРОМ

Перед убийством мужчина просил стакан воды у своих жертв. Фото: unsplash.com

Этот серийный убийца держал в страхе весь Ижевск в период с 1995 по 1997 годы. За кровавое ремесло взялся после возвращения из рядов вооруженных сил. Нужно было кормить семью, а легче и прибыльнее дела, чем грабеж для него не нашлось.

Жертвами убийцы в основном становились одинокие пожилые женщины, которые безо всяких подозрений впускали в квартиру «сантехника». Мужчина, простучав батареи, просил водички, а потом начинал орудовать топором.

Взяли его на рынке, когда он пытался сбыть украденный электрорубанок. В милиции он сознался в 10 убийствах, за которые, несмотря на пожизненный приговор, отсидел только 20 лет и в 2017 году кровавый сантехник вышел на свободу.

УБИЙСТВО КОСМЕТОЛОГА

Тело девушки расчленил ее муж. Фото: unsplash.com

В 2013 году в Ижевске жестоко убили 27-летнюю Екатерину Гурову, работящую косметологом. Однажды Катя пропала, в ее поисках участвовали волонтеры и даже экстрасенсы. Нашли расчлененное тело под Ижевском.

Следствие выяснило, что убил ижевчанку ее муж, с которым молодая женщина хотела развестись. Очередная ссора произошла 27 мая, тогда взбешенный мужчина схватился за нож, затем хладнокровно расчленил тело, вывез и закопал. Чтобы отмести от себя подозрения, с телефона убитой жены мужчина написал СМС и сам же на них ответил. Не помогло. Убийца отправился за решетку на 9,5 лет. Подробнее об убийстве и ходе расследования – здесь.

РАССТРЕЛ СЕМЬИ ЗАММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Семьи были расстреляны в их собственном доме. Фото: unsplash.com

Все началось со свадьбы дочери замминистра внутренних дел Николая Перевощикова, которая вышла замуж за служившего в ОМОНе Бориса Култашева. Новая родня и не предполагала, что в свободное от работы время новоиспеченный зять организовывал заказные убийства в банде Малышева – Култашева.

Как это нередко случается, между двумя руководителями группировки начались конфликты. Борис, получивший очередной заказ на убийство, ничего не сообщил об этом коллеге, отчего тот пришел в бешенство. Местью стал расстрел Култашевых и Перевощиковых в их собственном доме.

Погибли в той бойне Николай Перевощиков, его жена, сын и дочь (жена Култашева). Самому Борису, его маленькому сыну и еще двум родственникам удалось спастись.

Отметим, что это преступление легло в основу одного из выпусков программы «Криминальная Россия» (18+).

УБИЙСТВО ДЕТЕЙ В БАЛЕЗИНО

Мужчина заманил детей в лес. Фото: unsplash.com

В октябре 2014 года из дома в Балезино пропали Саша и Андрей Касимовы. Тела детей нашли через несколько дней в лесу.

У следователей сразу же возникла версия, что дети очень хорошо знали своего убийцу, которым оказался Константин Русских, ухажер их матери.

Следствие выяснило, что мужчина заманил детей в лес, где изнасиловал девочку. Мальчик попытался заступиться за сестру, но ему было не справиться с взрослым мужчиной. Обоих детей своей возлюбленной 24-летний житель Балезино задушил шарфиком Саши. 13-летнего Андрея посмертно наградили медалью «За спасение погибающих», а убийца брата и сестры остаток жизни проведет за решеткой.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

По факту этого побоища было возбуждено пять уголовных дел. Фото: unsplash.com

Жители Ижевска могут помнить 80-ые годы прошлого столетия, когда между группировками разных районов города периодически проходили стычки. В ход во время таких битв шли велосипедные цепи, кастеты, солдатские ремни с тяжелыми бляхами, нунчаки (чаще всего самодельные).

Зимой 1982 года татарбазарские ребята объединились с группировкой «Строитель» и перешли ижевский пруд, чтобы научить уму-разуму молодежь из «Сотки». Началось кровавое побоище. Прибывших на место массовой драки милиционеров гопники ничуть не испугались и еще больше раззадорились.Пришлось правоохранителям вызывать подкрепление. Среди пострадавших в той драке были и стражи порядка.

В Октябрьском РОВД по факту этого ледового побоища было возбуждено пять уголовных дел.

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