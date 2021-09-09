XIX Промышленный форум: поговорим про технологии, инновации и сотрудничество в эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск»

Фото: архив «КП» - Ижевск

С 15 по 17 сентября 2021 года в Ижевске пройдет Промышленный форум. Он объединит всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность».

Выставки будут работать в мобильном павильоне у ТЦ «Мой Порт» (ул. Кирова, 146). В первый день выставок, 15 сентября, радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107,6 FM, 12+) выйдет в прямой эфир с открытой студией с 13:30 до 15:30 по местному времени.

Во время эфира участники форума расскажут о передовых технологиях, оборудовании и новейшей продукции, которые будут представлены на выставках. В беседе будут участвовать:

– министр промышленности и торговли Удмуртской республики Виктор Лашкарев;

– генеральный директор Выставочного центра «УДМУРТИЯ» Евгения Трофимова;

– другие почетные гости форума.

Что вас будет ждать на выставках, помимо открытой студии?

Во время форума 50 предприятий из Удмуртии и девяти регионов России представят собственные разработки и технологии со всего мира: металлообрабатывающее оборудование и различный инструмент, комплектующие, смазочные материалы; вакуумную технику, силовые кабели, нефтегазовое оборудование для утилизации попутного нефтяного газа и использования тепловой энергии.

Из Москвы привезут лазерное оборудование для металлообработки, приборы для измерения давления и температуры, Самары – оборудование для погрузки и разгрузки сложных грузов, Сарапула – промышленные и медицинские респираторы.

На выставках презентуют новинки: подводный и сухопутный многофазный расходомер, переносной фаскосниматель для обработки труб, электроконтактные напоромеры, светильники c увеличенным сроком службы и многое другое.

Свою продукцию представят удмуртские и российские предприятия: АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова», АО Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ООО «ГК «Пневмоавтоматика», ООО «Искар», ООО «Интехника» и другие компании.

Среди событий деловой программы – хакатон профессий от #ЛИДЕРЫПРО и межрегиональный конгресс «Производительность труда. Выход в регионы», семинары по актуальным темам безопасности, фестиваль полевых кухонь и робототехнический фестиваль RoboEMERCOM (РобоЭМЕРКОМ).

Напомним, открытая студия «КП»–Ижевск» пройдет 15 сентября с 12:30 до 15:30 во время форума в павильоне у ТЦ «Мой Порт» (перекресток улиц Удмуртской и Кирова)

Подробности по тел. (3412) 730-730, 8-912-856-13-93

Время работы: 15, 16 сентября 10.00-18.00, 17 сентября 10.00-14.00

Программа и регистрация посетителей на сайте promforum18.ru

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