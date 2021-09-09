Киви и венгерские мангалицы: в Удмуртии рассказали о результатах сельскохозяйственной микропереписи

Жители Удмуртии умудряются выращивать даже южные фрукты. Фото: pixabay.com

Проведенная в августе этого года Сельскохозяйственная микроперепись показала, что в Удмуртии прижились абрикосы, арбузы, виноград, дыни и даже киви. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, также жители республики заводят новые породы домашних свиней и птиц.

«В течение месяца статистами в общей сложности было опрошено более 230 тыс. ЛПХ и 425 некоммерческих дачных товариществ. Самостоятельно переписные листы заполнили 429 сельхозорганизаций и 789 КФХ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество отказов составило всего лишь 0,5% от общего числа подлежащих переписи хозяйств.

Переписчики задавали 10 вопросов. Домовладелец не должен был никак подтверждать свои слова, все сведения передавались в обезличенной форме.

«Для уточнения полученных от переписчиков данных инструкторы до 6 сентября еще проводили контрольный обход. Повторно было опрошено не менее 1% респондентов», - сообщает пресс-служба.

По данным микропереписи, жители республики предпочитают выращивать картофель, лук, свеклу и морковь. Интересно, что коровам и овцам большинство опрошенных предпочитают домашнюю птицу.

«Перепись также показала, что в Удмуртии, как ни странно, выращивают киви, абрикосы, арбузы, виноград, дыни, сливы. В Юкаменском районе переписчики обнаружили мулардов - это помесь селезней мускусных уток с домашними утками «пекинской белой» породы».

В подворьях Шарканского района недавно появилась новая порода домашних свиней - венгерская мангалица. Можно здесь встретить и необычный вид домашней птицы – уток-гусей.

Удмуртстат продолжает обрабатывать полученные данные.

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