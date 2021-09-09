Одинокий 51-летний житель Удмуртии сгорел в собственном доме

Пожар начался утром 9 сентября Фото: СУ СКР по Ур

В Камбарке проводится доследственная проверка по факту гибели 51-летнего местного жителя во время пожара, который начался в его доме 9 сентября около 7:00. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении.

«Мужчина проживал один», - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются соседи и родственники погибшего.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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