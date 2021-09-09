Житель Ижевска задержан по подозрению в организации заказных убийств через сервис в даркнете

Фото: Амир Закиров (архив КП)

38-летнего ижевчанина подозревают в организации убийств через даркнет (теневой сегмент интернета). По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, его задержали в рамках расследования дела по фактам убийства супругов из Владимирской области и приготовления к убийству жителя Санкт-Петербурга.

«Ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одной площадок в даркнете действовал онлайн-сервис, владелец которого занимался организацией этих и иных незаконных действий на условиях полной анонимности заказчика. Оплата принималась в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, которые были зарегистрированы на подставных лиц. По данным следствия, создателем и владельцем сервиса, причастным к совершению преступлений, был 38-летний житель Ижевска.

«По местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования: мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств», - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос о предъявлению ижевчанину обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Будет проверена его причастность к совершению других преступлений аналогичного характера.

Расследование уголовного дела продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Таксиста подозревают в краже денег с банковской карты клиента

Киви и венгерские мангалицы: в Удмуртии рассказали о результатах сельскохозяйственной микропереписи