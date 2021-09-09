500 тысяч рублей запросили мошенники у матери в Ижевске за «содействие» в уголовном деле ее сына-наркосбытчика

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Троих жителей Ижевска признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 10 апреля 2018 года они получили 500 тысяч рублей от женщины, сын которой был привлечен к уголовной ответственности за наркоторговлю.

«Они обещали потерпевшей «повлиять на выводы суда и путем дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов решить вопрос о смягчении наказания или освобождении от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Естественно, никакого влияния на правоохранителей у мужчин, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, быть не могло. Однако и распорядиться деньгами злоумышленники не успели – их действия были пресечены сотрудниками полиции.

Ранее несудимому мошеннику назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с таким же испытательным сроком. Двое его подельников отправились в колонию: один на 4 года, другой на 2 года 10 месяцев.

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