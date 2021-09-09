«С целью получения премии»: сотрудница администрации Увинского района Удмуртии выдала сироте некачественное жилье

Выданное жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам. Фото: Константин Ившин

Второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Удмуртии завершил расследование уголовного дела в отношении начальницы отдела по делам семьи, демографии и охраны прав детства администрации Увинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, ее обвиняют в предоставлении сироте некачественного жилья из корыстных побуждений.

«Следствием установлено, что обвиняемая, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности с целью увеличения показателей результативности своей работы и получения премиальных выплат, злоупотребила должностными полномочиями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что не позднее 22 апреля 2019 года она согласовала договор от имени районной администрации о предоставлении круглому сироте жилого помещения в селе Нылга. Позже оказалось, что жилье не соответствует санитарным и техническим нормам и жить в нем невозможно.

В рамках расследования была проведена строительно-техническая экспертиза. Администрацию МО обыскали и изъяли документы, представляющие интерес для следствия, допросили сотрудников и руководство в качестве свидетелей. На имущество обвиняемой был наложен арест.

«Несмотря на то, что она не признала вину в совершенном преступлении, следствием собран исчерпывающий комплекс доказательств», - констатирует пресс-служба СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением скоро направят в суд. Бывшей чиновнице грозит до 4 лет лишения свободы.

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