Крупнейший транспортно-пересадочный узел открылся в Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Сегодня, 9 сентября, генеральный директор-председатель ОАО «РЖД» Олег Белозеров и глава Удмуртии Александр Бречалов открыли в Можге транспортно-пересадочный узел. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, проект реализовывали совместно с Горьковской железной дорогой.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

«Регион выступил с инициативой объединить в одном здании железнодорожный вокзал и автостанцию», - говорится в сообщении.

Соглашение заключили еще в 2018 году, а строительство началось в конце 2019 года. Стоимость проекта составила 291 млн рублей. По оснащению современным оборудованием «ТПУ Можга» уступает только вокзалу в Калининграде.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

«Здесь есть общий зал ожидания для пассажиров поездов и автобусов, комната для пассажиров с детьми, кассы пригородного и дальнего сообщения, буфет, санитарные комнаты. Установлены системы автоматического оповещения. Для минимизации риска распространения вирусных инфекций помещения оснащены рециркуляторами. Необычной фишкой стало использование в стенах здания аромамаркетинга – в каждом помещении уникальный тонкий аромат», - отмечает пресс-служба.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

В рамках проекта благоустроена территория перед вокзалом, построена новая пассажирская платформа с прямыми выходами из здания на железнодорожную платформу и площадку для автобусов. Одновременно в здании могут находиться 250 человек. Отмечается, что в день через ТПУ проходит около 160 составов.

На базе старого вокзала 1915 года постройки организуют музейный комплекс.

«Наше взаимодействие с Удмуртской Республикой можно назвать эталонным. В 2018 году мы договорились о строительстве нового вокзала и сегодня мы присутствуем на открытии современного и комфортного вокзала. Здесь самое современное оборудование, аромамаркетинг, билеты можно купить на любой вид транспорта. Все пассажиры вне зависимости от их возможностей могут с комфортом расположиться. В новом ТПУ в каждой детали видны совместные усилия с регионом», – рассказал Олег Белозеров.

«Партнерские отношения с РЖД на этом не заканчиваются. В 2018 году Удмуртия — один из первых регионов страны, где начали курсировать двухэтажные пассажирские поезда. Урегулировали наши проблемные точки с пригородными перевозками. За три года РЖД инвестировали более 4 млрд рублей в логистический центр Балезино, дом из 8 квартир для сотрудников. Компания — один из крупнейших налогоплательщиков в республике и работодателей. В Можге здесь занято почти 100 человек. Всего на предприятиях в Удмуртии трудится около 7 тысяч сотрудников», — добавил Александр Бречалов.

Также глава республики отметил важность социального партнерства с ОАО «РЖД»: так, при поддержке компании реконструируется стадион «Локомотив» в Ленинском районе Ижевска. В школе №20 столицы Удмуртии действуют два профильных железнодорожных класса, а на площади у ж/д вокзала открыт памятник П.И.Чайковскому.

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