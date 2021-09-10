До 15 октября планируют завершить благоустройство ГКБ №6

В порядок привели три этажа стационара, фасад цокольного этажа и инженерные коммуникации Фото: Архив «КП» в Ижевске

Продолжается благоустройство на территории Городской больницы №6 Ижевска. В здании уже заменили окна, отремонтировали чердак и технический этаж сообщает на своей странице «ВКонтакте»глава города Олег Бекмеметьев.

Также со слов градорначальника в порядок привели три этажа стационара, фасад цокольного этажа и инженерные коммуникации. Кроме того, расширили проезд со стороны ул. Совхозная и уложили новый асфальт.

«Работы на этом объекте продолжаются. В планах – обустроить парковку с другой стороны здания, выложить брусчаткой пешеходные дорожки, установить пандус», – отметил глава Ижевска.

Завершить работы планируют до 15 октября. К этому же времени подрядчик успеет убрать и весь строительный мусор.

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