Карта распространения коронавируса на 12 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Ежедневная статистика заболеваемости ковидом по районам Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 12 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 226 человек. 14 человек скончались, 135 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 620 (+122 по отношению к утру 10 сентября)

Глазов - 2 308 (+11)

Воткинск - 2 093 (+11)

Можга - 2 547 (+8)

Сарапул - 1 900 (+9)

Завьяловский район - 2 257 (+3)

Кизнерский район - 498

Балезинский район - 885 (+4)

Алнашский район – 771 (+2)

Вавожский район - 452

Воткинский район - 582

Сюмсинский район - 567 (+1)

Селтинский район - 399

Якшур-бодьинский район - 621

Увинский район - 1 671 (+7)

Юкаменский район - 446 (+4)

Игринский район - 1 207 (+4)

Красногорский район - 519 (+1)

Ярский район - 357

Глазовский район - 458

Малопургинский район - 596

Граховский район - 345

Камбарский район - 485

Каракулинский район - 299 (+4)

Киясовский район - 386

Кезский район – 504 (+13)

Сарапульский район - 560 (+6)

Дебесский район - 356

Можгинский район – 568 (+8)

Шарканский район - 801 (+8)