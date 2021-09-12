Карта распространения коронавируса на 12 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Ежедневная статистика заболеваемости ковидом по районам Удмуртии Фото: pixabay.com
На утро 12 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 226 человек. 14 человек скончались, 135 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 620 (+122 по отношению к утру 10 сентября)
Глазов - 2 308 (+11)
Воткинск - 2 093 (+11)
Можга - 2 547 (+8)
Сарапул - 1 900 (+9)
Завьяловский район - 2 257 (+3)
Кизнерский район - 498
Балезинский район - 885 (+4)
Алнашский район – 771 (+2)
Вавожский район - 452
Воткинский район - 582
Сюмсинский район - 567 (+1)
Селтинский район - 399
Якшур-бодьинский район - 621
Увинский район - 1 671 (+7)
Юкаменский район - 446 (+4)
Игринский район - 1 207 (+4)
Красногорский район - 519 (+1)
Ярский район - 357
Глазовский район - 458
Малопургинский район - 596
Граховский район - 345
Камбарский район - 485
Каракулинский район - 299 (+4)
Киясовский район - 386
Кезский район – 504 (+13)
Сарапульский район - 560 (+6)
Дебесский район - 356
Можгинский район – 568 (+8)
Шарканский район - 801 (+8)