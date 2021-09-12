Десять женщин и четверо мужчин скончались от коронавируса в Удмуртии 12 сентября

За последние сутки в Удмуртии сделали 6 228 тестов на коронавирусную инфекцию Фото: Алёна Селезнёва

По состоянию на утро 12 сентября в Удмуртии зафиксировано 226 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонаткте».

Диагноз подтвердился у 122 ижевчан и 13 жителей Кезского района; по 11 новых случаев в Воткинске и Глазове. В Сарапуле заболели девять жителей, а в Можге, Можгинском и Шарканском районах – по восемь. В Увинском районе семь новых случаев, в Сарапульском – шесть. По четыре случая в Балезинском, Игринском, Юкаменском и Каракулинском районах. У троих жителей Завьяловского района и двоих жителей Алнашского района также обнаружили инфекцию. По одному случаю зарегистрировано в Красногорском и Сюмсинском районах.

Среди заболевших 51 ребенок и 29 человек старше 65 лет.

135 человек выздоровели.

К сожалению, 14 пациентов скончались – 10 женщин возрастом 72, 90, 60, 84, 56, 76, 82, 81, 38 и 82 года и четверо мужчин возрастом 60, 59, 41 и 90 лет.

Всего на 12 сентября в Удмуртии зарегистрировали 49 290 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 40 532 пациента выздоровели и 1 734 скончались. В настоящее время 5 968 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1 354 – в состоянии средней степени тяжести и 262 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса привиты 376 056 жителей Удмуртии, 312 063 человека уже получили второй компонент вакцины. 33 324 жителям введена однокомпонентная вакцина Спутник Лайт.

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