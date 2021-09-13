Почти 1,7 млн рублей перевел житель Удмуртии «сотруднику Центробанка»

Неизвестный представился сотрудником Центробанка Фото: архив КП

В Игринском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, в полицию обратился 52-летний рабочий районного предприятия.

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и сообщил о том, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Для предотвращения данной операции, а также с целью выявления лиц, совершающих противоправные действия, звонивший убедил потерпевшего оформить «зеркальный» кредит и перевести денежные средства на безопасный счет», - говорится в сообщении.

Потерпевший выполнил указания мошенника и перевел на различные счета и номера 1 690 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ведомство напоминает: не стоит переводить незнакомцам денежные средства. Если вы получили сообщение об оформлении кредита, позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты.

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