Столкновения с трактором, автобусом, такси и детской коляской: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

В результате ДТП на дорогах Удмуртии за неделю погибли два водителя Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ТРАКТОРОМ

5 сентября на автодороге «Абдэс – Урдэс – Старая Монья» 27-летняя девушка за рулем «Лады» врезалась в трактор «Беларус», двигавшийся перед ней. Водитель и два ее пассажира получили травмы.

Водитель и два ее пассажира получили травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП С МОТОЦИКЛОМ

7 сентября улице К. Либкнехта в Ижевске, столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Ямаха», водитель и пассажир мотоцикла – две девушки – получили травмы.

Водитель и пассажир мотоцикла – две девушки – поучили травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

НАЕЗД НА ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ

7 сентября в Ижевске на улице Цветочной 26-летняя девушка за рулем отечественного авто сбила коляску с трехмесячным ребенком, с которой женщина пересекала нерегулируемый пешеходный переход . Малыш оказался в больнице.

Девушка за рулем отечественного авто сбила коляску с трехмесячным ребенком Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С АВТОБУСОМ

9 сентября в Воткинске женщина за рулем автомобиля «Ниссан» столкнулась сначала с автобусом «ПАЗ», а затем с внедорожником, получив смертельную травму. Ее пассажир – мальчик 2008 года рождения – выжил и был доставлен в больницу.

Женщина-водитеь столкнулась с автобусом «ПАЗ» и внедорожником, получив смертельную травму Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП С УЧАСТИЕМ ТАКСИ

9 сентября на улице Удмуртской в Ижевске 23-летний водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем такси. Один водитель и один пассажир получили травмы.

Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с автомобилем такси Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

11 сентября на автодороге «Воткинск–Чайковский» 61-летний водитель авто «Опель–Астра» не справился с управлением и выехал на «встречку», столкнувшись с автомобилем «Хонда» под управлением 50-летней женщины. Водитель «Опеля» погиб, водитель «Хонды» и ее несовершеннолетний пассажир получили травмы.

Водитель «Опеля» погиб, водитель «Хонды» и ее несовершеннолетний пассажир получили травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.