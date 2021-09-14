Звали на помощь: из горящего дома эвакуировали 8 жителей Ижевска

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В Ижевске в 8-ми квартирном 2-этажном жилом доме по улице 9-я Подлесная произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, сообщение о горении поступило вечером – в 21:01 – 13 сентября.

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

К приезду пожарных горело в подъезде. Жильцы не могли покинуть квартиры и просили о помощи, крича из окон.

В итоге были эвакуированы 8 человек, в том числе 1 ребенок.

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

«Ликвидация возгорания в 21:21. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются», - уточнили в ведомстве.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение трамваев в городок Металлургов перекроют в связи с ремонтом путей

«Никому не позволительно расслабляться»: мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уволил главу администрации Устиновского района