«Никому не позволительно расслабляться»: мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уволил главу администрации Устиновского района

Решение было озвучено на аппаратном совещании. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 13 сентября, в ходе аппаратного совещания мэр Олег Бекмеметьев объявил о решении уволить главу администрации Устиновского района Владимира Петухова, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Петухов не исполнял поручения, связанные с созданием комфортной среды на территории вверенного ему района. Помимо этого, поводом для увольнения стали многочисленные жалобы горожан.

«При заключении трудового договора и неоднократно в процессе работы я настоятельно рекомендовал главам районных администраций быть максимально вовлеченными в проблематику своего района. Приоритет – жители города, для которых нужно создать комфортные условия и с которыми быть в постоянном контакте. Даже если вопросы горожан не входят в полномочия районных администраций, руководители районов должны координировать их решение», – пояснил градоначальник.

По его словам, в Устиновском районе сконцентрировано наибольшее количество неисполненных поручений. В выходные мэр лично объехал территорию муниципалитета, после чего и принял решение уволить Петухова.

«Ведь это проблемы, которые волнуют жителей. Такое отношение к исполнительской дисциплине считаю неприемлемым. Никому из руководителей муниципалитета не позволительно расслабляться, особенно если это касается обращений горожан», – заявил Бекмеметьев.

Отмечается, что до назначения нового руководителя контролировать деятельность районной администрации будет замглавы администрации города Дмитрий Чистяков (без отрыва от своих основных обязанностей).

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