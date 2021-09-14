На ремонт дорог в Завьяловском районе Удмуртии выделено более 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Накануне, 13 сентября, глава Удмуртии Александр Бречалов побывал с рабочим визитом в Завьяловском районе республики. В ходе поездки он рассказал, что по всем программам на ремонт дорог в муниципалитете в 2021 году выделено более 1 млрд 100 млн рублей. По его словам, приведенным пресс-службой главы и правительства региона, это беспрецедентная сумма.

«Также набрали хороший темп по строительству объектов – скоро учащиеся в деревнях Пычанки и Ягул пойдут в новые школы», – добавил Бречалов.

Во время поездки глава республики посетил среднюю школу на 560 человек в селе Италмас: в 2020 году по программе «Большой ремонт» здесь обновили спортивный зал. Кроме того, Александр Бречалов проверил ход строительства стадиона имени четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой: здесь будут построены современные футбольные и баскетбольные поля, площадка с тренажерами ОФП, яма для прыжков в длину, беговые дорожки, крытая трибуна на 150 мест и ВАКС-кабина для подготовки инвентаря. Отмечается, что на стадионе будут заниматься школьники, жители села и соседних населенных пунктов.

Также глава региона посетил Якшур-Бодьинский район. На сходе с местными жителями звучали вопросы и инициативы по переработке биологических отходов продвижению турмаршрутов, развитию придорожных торговых точек и связи. Отмечается, что новые вышки связи до конца года появятся в деревнях Большие Ошворцы, Пушкари и Выжоил, в следующем году вышку установят в селе Маяк.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

«В Якшур-Бодьинском районе много активистов, которые выходят к нам с инициативами, реализуют проекты республиканского и всероссийского уровней. Например, в 2021 году крупнейшим и значимым для муниципального образования стал фестиваль «ВОРОТись». 10 команд скульпторов со всей России создали потрясающие арт-объекты, которые стали украшением села. Район показывает хорошие темпы и по участию в программе «Инициативное бюджетирование», – отметил Александр Бречалов.

Обсуждалась и темы догазификации и капремонта школ. Поручения по решению этих проблем ранее дал президент России Владимир Путин.