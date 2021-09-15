Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетил родную Удмуртию

Подписание соглашения о развитии баскетбола в республике на период 2021-2024 годов. Фото: Александр Бречалов

Сегодня, 15 сентября, уроженец Ижевска, звезда мирового баскетбола, а ныне президент Российской федерации этого вида спорта Андрей Кириленко посетил Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«В республике виден хороший прогресс с точки зрения спортивной инфраструктуры для занятий баскетболом. Не только в городах, но и в селах появляются залы, которые становятся точкой притяжения для всех желающих заниматься. Нам важно, чтобы такая системная работа не останавливалась, и для этого мы будем напрямую сотрудничать с республикой в рамках соглашения», — отметил Кириленко.

Глава региона Александр Бречалов отметил популярность этого вида спорта: по его словам, баскетболом занимаются более 14 тысяч жителей Удмуртии. Продолжают строиться различные спортивные объекты: уже открылся спортивный зал в Можге, готовится к запуску физкультурно-оздоровительный комплекс в Ижевске с уклоном на баскетбол. За 4 года обновлено 125 школьных залов.

«Мы заинтересованы дальше развивать это направление», - подчеркнул Бречалов.

Андрей Кириленко и Александр Бречалов пообщались с шестиклассниками Италмасовской школы и сделали совместные броски в баскетбольную корзину. В 2020 году по программе «Большой ремонт» в школе заменили окна, установили баскетбольные щиты и обновили раздевалки. Также Кириленко вместе с 4-кратной олимпийской чемпионкой Галиной Кулаковой осмотрели стадион, который строится по инициативе выдающейся спортсменки.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Вероятно, важнейшим итогом визита Андрея Кириленоко в Удмуртию стало подписание соглашения о развитии баскетбола в республике на период 2021-2024 годов.

«В документе говорится о модернизации системы подготовки спортивного резерва в Удмуртии, развитии профессиональных клубов, повышении кадрового потенциала, поддержке проектов, связанных с баскетболом», - сообщает пресс-служба.

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