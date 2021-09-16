«Сели на мель и остались без топлива»: группу туристов из Ижевска спасли на Ямале

Река Харбей берет начало в горах Северного Урала. Фото: yamal-media.ru

На полуострове Ямал спасли группу из троих жителей Ижевска, сплавлявшихся по горной реке Харбей. Как сообщает «Ямал-Медиа», туристы-экстремалы сели на мель из-за резкого падения уровня воды в реке, после чего исчерпали запасы топлива. Об этом они сообщили сами вечером 13 сентября.

«На поиски участников группы отправились бойцы «Ямалспаса» из Салехарда. Туристов нашли и эвакуировали на аэролодке «Фантом» в Лабытнанги. Их жизням ничто не угрожает», - пишет издание.

СПРАВКА КП:

Харбей – неширокая горная река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО. Стекает с Большого Пойпудынского хребта (Северный Урал), впадает в озеро Большой Харбейский Сор. Длина реки, частично протекающей в горном ущелье, составляет 59 км. Участок русла с окрестностями имеет статус памятника природы. Желающие осуществить сплав должны учитывать многочисленные мели, шиверы и завалы из бревен и упавших деревьев.

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